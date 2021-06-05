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جامعة الشمالية تنظم دورة الاستعداد لاجتياز الأيلتس المجانية

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شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تنظم دورة الاستعداد لاجتياز الأيلتس المجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

جامعة الشمالية تنظم دورة الاستعداد لاجتياز الأيلتس المجانية

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، مُمثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع شركة idp، إقامة (دورة مجانية) للإعداد لاختبارات الأيلتس (IELTS) لجميع (فئات المجتمع)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الحضور الموضحة أدناه:

موعد الدورة:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 27/ 10/ 1442هـ الموافق 08/ 06/ 2021م (الساعة 5:00 مساءً)، بمشيئة الله.

طريقة الحضور:

– من خلال الرابط التالي:

( اضغط هنــا ).
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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