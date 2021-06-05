جامعة الشمالية تنظم دورة الاستعداد لاجتياز الأيلتس المجانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، مُمثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع شركة idp، إقامة (دورة مجانية) للإعداد لاختبارات الأيلتس (IELTS) لجميع (فئات المجتمع)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الحضور الموضحة أدناه:

موعد الدورة:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 27/ 10/ 1442هـ الموافق 08/ 06/ 2021م (الساعة 5:00 مساءً)، بمشيئة الله.

طريقة الحضور:

– من خلال الرابط التالي:

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