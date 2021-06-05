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نظَّم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع الوفد الإيطالي والإندونيسي والكولومبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس فعالية بعنوان "القيادة في مكافحة الفساد ومجموعة العشرين .. أهدافها وإنجازاتها"، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد التي عقدت على مدى يومين في نيويورك.
وتناولت الفعالية أهمية إطلاق مبادرة الرياض التي تؤطّر أجندة تنبثق من الدول العشرين للعالم أجمع لمكافحة الفساد وتطبيق النزاهة والشفافية من خلال تأسيس شبكة عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.
شارك في الفعالية منسق النشاطات الدولية لمكافحة الفساد الإيطالي ألفريدو دورانتي مانغوني، ونائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل، ورئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبوعلي.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 09:42 PM
على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدةالمملكة وإيطاليا وإندونيسيا وكولومبيا ينظِّمون فعالية "القيادة في مكافحة الفساد ومجموعة العشرين"
نظَّم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع الوفد الإيطالي والإندونيسي والكولومبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس فعالية بعنوان "القيادة في مكافحة الفساد ومجموعة العشرين .. أهدافها وإنجازاتها"، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد التي عقدت على مدى يومين في نيويورك.
وتناولت الفعالية أهمية إطلاق مبادرة الرياض التي تؤطّر أجندة تنبثق من الدول العشرين للعالم أجمع لمكافحة الفساد وتطبيق النزاهة والشفافية من خلال تأسيس شبكة عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.
شارك في الفعالية منسق النشاطات الدولية لمكافحة الفساد الإيطالي ألفريدو دورانتي مانغوني، ونائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل، ورئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبوعلي.
، المملكة وإيطاليا وإندونيسيا وكولومبيا ينظِّمون فعالية "القيادة في مكافحة الفساد ومجموعة العشرين" ،
المصدر : الخليج 365
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