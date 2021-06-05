محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عبر "تويتر" أنه سيتم استكمال الإفراغ وبيع القطع المتبقية والصرف للمساهمين تمكنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، من إنهاء إشكالات مخطط مساهمة محاسن بمحافظة ‎الأحساء مع الجهات ذات العلاقة. وفى التفاصيل.. قالت "تصفية" على حسابها عبر تويتر: سيتم استكمال الإفراغ وبيع القطع المتبقية لمساهمة "مخطط مساهمة محاسن" العائدة لمؤسسة الشهاب والخرس العقارية، ثم الصرف للمساهمين بإذن الله. يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تبذل جهودًا كبيرة وناجحة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، حيث تمكنت حتى الآن من استعادة ما يزيد عن عشرة مليارات ريال من حقوق المساهمين في تلك المساهمات. 05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 09:36 PM أكدت عبر "تويتر" أنه سيتم استكمال الإفراغ وبيع القطع المتبقية والصرف للمساهمين "تصفية" تنهي إشكالات مخطط مساهمة محاسن بالأحساء مع الجهات ذات العلاقة "تصفية" تنهي إشكالات مخطط مساهمة محاسن بالأحساء مع الجهات ذات العلاقة تمكنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، من إنهاء إشكالات مخطط مساهمة محاسن بمحافظة ‎الأحساء مع الجهات ذات العلاقة. وفى التفاصيل.. قالت "تصفية" على حسابها عبر تويتر: سيتم استكمال الإفراغ وبيع القطع المتبقية لمساهمة "مخطط مساهمة محاسن" العائدة لمؤسسة الشهاب والخرس العقارية، ثم الصرف للمساهمين بإذن الله. يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تبذل جهودًا كبيرة وناجحة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، حيث تمكنت حتى الآن من استعادة ما يزيد عن عشرة مليارات ريال من حقوق المساهمين في تلك المساهمات. الكلمات المفتاحية ، "تصفية" تنهي إشكالات مخطط مساهمة محاسن بالأحساء مع الجهات ذات العلاقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "تصفية" تنهي إشكالات مخطط مساهمة محاسن بالأحساء مع الجهات ذات العلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.