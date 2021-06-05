، "طالبان" تواصل قضم الأراضي الأفغانية .. وتفرض سلطتها على 7 مقاطعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - استولت على إحداها دون قتال بعد انسحاب القوات الحكومية

ذكر مسؤولون أفغان، اليوم (السبت)، أن مسلحي طالبان استولوا على منطقة أخرى في إقليم نورستان بشرق أفغانستان، ما يزيد مكاسبهم العسكرية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عضو المجلس الإقليمي سعيد الله نورستاني، أن القوات الحكومية تخلت عن مقاطعة دوآب الواقعة بالإقليم بعد عشرين يومًا من المقاومة.

وبيّن "نورستاني" أن المسلحين سدوا كل طرق الإمداد إلى المقاطعة، ما دفع القوات الحكومية إلى إخلاء المقاطعة، بعدما لم يتمكنوا من تلقي أي مؤن غذائية أو ذخيرة من الحكومة المركزية لنحو شهر.

من جهة أخرى، أوضح عضو البرلمان الذي يمثل الإقليم إسماعيل عتيقان، أن القوات الحكومية غادرت المقاطعة دون قتال، بعد اتفاق توسط فيه شيوخ القبائل المحليون في المقاطعة، وفي المقابل، لم يهاجمهم المسلحون أثناء الإخلاء.

وأضاف أن المقاطعة تربط إقليمي بانجشير وباداخشان بنورستان ويشكل المسلحون الآن تهديدًا على إقليم لغمان المجاور حيث إنهم حاصروا مقاطعة نورغرام في الإقليم.

وسقطت ثلاث مقاطعات حتى الآن في يد "طالبان"، منذ مساء الخميس الماضي.

ومنذ الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأخرى في أفغانستان في الأول من مايو (أيار)، سقطت سبع مقاطعات على الأقل في يد "طالبان"، التي كثفت هجماتها على عواصم الولايات والمقاطعات والقواعد ونقاط التفتيش ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف في الأسابيع القليلة الماضية.