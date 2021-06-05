- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus) ؛ وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية إلا أنها ستحدت خلال ساعات النهار.
وقال: "شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو، ومعظمها غير مرئي للعين المجردة؛ لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيدًا عن الشمس، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابًا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومترًا بالثانية؛ وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام".
وأضاف: "ستبلغ شهب الحمليات ذروتها خلال ساعات النهار يوم الاثنين 7 يونيو 2021، والفرصة متاحة كذلك يوم الثلاثاء 8 يونيو، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس لأمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابًا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومترًا بالثانية؛ وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط الشهب خلال السنة".
وتابع: "بشكل عام الفرصة ممكنة، ولكن غير مؤكدة لرؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس. ومن الممكن رؤية أحدها يتحرك أفقيًّا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه، وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب".الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 09:09 PM
خلال ساعات النهار"فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus) ؛ وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية إلا أنها ستحدت خلال ساعات النهار.
وقال: "شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو، ومعظمها غير مرئي للعين المجردة؛ لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيدًا عن الشمس، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابًا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومترًا بالثانية؛ وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام".
وأضاف: "ستبلغ شهب الحمليات ذروتها خلال ساعات النهار يوم الاثنين 7 يونيو 2021، والفرصة متاحة كذلك يوم الثلاثاء 8 يونيو، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس لأمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابًا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومترًا بالثانية؛ وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط الشهب خلال السنة".
وتابع: "بشكل عام الفرصة ممكنة، ولكن غير مؤكدة لرؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس. ومن الممكن رؤية أحدها يتحرك أفقيًّا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه، وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب".
، "فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.