شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة أرض القصيم خضراء تترقب الوصول للشتلة المليونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تترقب مبادرة " أرض القصيم خضراء " اليوم الوصول إلى مليون شتلة بعد أن سجلت خلال المراحل السبع الماضية غرس 700 ألف شتلة .

وتسعى المبادرة في كل مرحلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، غرس أولى شتلاتها ، ليعطي بذلك إشارة إلى أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق جميع أهدافها التي أصبحت واقعاً بوصولها إلى أرقام قياسية.

وأظهرت الإحصاءات بأن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت 76 ألف شتلة والمرحلة الثانية 83 ألف شتلة و المرحلة الثالثة 115,845 شتلة و المرحلة الرابعة 66,764 شتلة والمرحلة الخامسة 100 ألف شتلة والمرحلة السادسة 100 ألف شتلة، فيما أطلقت المرحلة السابعة مؤخراً وتستهدف الوصول إلى مليون شتلة, حيث روعي في اختيار المواقع الحيوية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي يكون للتشجير أثر واضح ، وإمكانية توفير ري الأشجار عبر مصادر المياه المعالجة من محطات تنقية لضمان استدامتها.

يذكر أن سمو أمير المنطقة أطلق قبل عامين مبادرة " أرض القصيم خضراء " لتبدأ المنطقة مرحلة تحوليّة لنشر ثقافة الاهتمام بالتشجير ، وحرصه على التشاركية والتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الاهتمام بالشجرة لدى النشء من خلال مشاركة الطلاب في مراحل المبادرة ، وتأكيده على إعادة ما كانت عليه هذه الأرض قبل عشرات السنين , وما حصل من التعدي على الغطاء النباتي عبر الرعي والاحتطاب.