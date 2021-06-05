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شكرا لقرائتكم سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على 5 مناطق.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05
وتسجل الدمام أعلى درجة بـ49 درجة مئوية، بينما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة.
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على 5 مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.
درجات الحرارة المتوقعة:
وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وتسجل الدمام أعلى درجة بـ49 درجة مئوية، بينما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة.
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