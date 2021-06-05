سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على 5 مناطق.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة:

وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وتسجل الدمام أعلى درجة بـ49 درجة مئوية، بينما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة.

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