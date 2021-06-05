- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم شاهد.. ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على الحدائق والمتنزهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05
شاهد.. ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على الحدائق والمتنزهات
متابعات الخليج 365 - واس
غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.
تكثيف التواجد الأمني
والتقطت عدسة “واس”, العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.
من جهتها، كثفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات لتنظيم حركة المرور.
شارك الخبر
شارك الخبر