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شكرا لقرائتكم وزير خارجية دولة الكويت يصل الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05
وزير خارجية دولة الكويت يصل الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
وصل الرياض اليوم معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نيابة عن سمو وزير الخارجية معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
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