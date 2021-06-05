وزير خارجية دولة الكويت يصل الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - واس

وصل الرياض اليوم معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نيابة عن سمو وزير الخارجية معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.



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