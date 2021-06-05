الصيف لا يمنع تناول الشاي والقهوة .. ولكن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري التغذية الدكتور علي الغنيم، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف لا يمنع من تناول الشاي والقهوة، ولكن ينصح بالاعتدال في تناولهما، فالجسم مع ارتفاع الحرارة يحتاج إلى سوائل باردة ومعتدلة، ولكن المشروبات الحارة تعمل أساسًا على الشعور بضبط المزاج لاحتوائها على الكافيين، وبالتالي فالأشخاص الذين اعتادوا على الإكثار من تناول الشاي والقهوة في شهور غير الصيف لا يتنازلون عن تلك العادة بل يستمرون بتناول الشاي والقهوة بنفس عدد الأكواب.

كوبان من الكافيين:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن تناول القهوة والشاي أكثر انتشارًا في المجتمعات العربية، وينصح بتناول ما يقارب كوبين من مشروبات الكافيين في اليوم؛ إذ إنه عندما تزيد الكمية عن ذلك قد تظهر بعض الآثار الجانبية مثل خفقان القلب والصداع؛ لذا يجب الاعتدال في تناول الشاي والقهوة.

عصائر الفواكه صحية:

وبين أن البديل الصحي في الصيف هو العصائر الطازجة، فهي تعمل على تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعتبر صحية في مواجهة حرارة الأجواء الخارجية، إذ تشعر الفرد بالانتعاش والحيوية، وهناك عدة عصائر يجب تناولها في الصيف أكثر مثل عصير البطيخ، قصب السكر، الكوكتيل، الرمان، الجزر، البرتقال، والفراولة وغيرها، فجميعها مفيدة لصحة الجسم.

6- 8 أكواب يوميًّا:

ونصح في ختام حديثه، بضرورة تناول الماء النقي بمعدل 6- 8 أكواب يوميًّا؛ حتى يكون الجسم في حالة نشطة، بعيدًا عن الشعور بالخمول والكسل، فالماء ضرورة لجميع العمليات الحيوية داخل الجسم، بجانب المحافظة على صحة الجلد والبشرة، وتزداد حاجة استهلاك الماء لدى بعض الفئات منها الذين يمارسون الرياضة، العاملون في الميدان، الذين يعملون في المواصلات لنقل الركاب.



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