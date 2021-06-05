في يوم البيئة العالمي .. تعرّف على أبرز التحديات البيئية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يحتفل العالم في 5 يونيو من كل عام بيوم البيئة العالمي، الذي يعتبر دعوة للعمل لمكافحة الفقدان السريع للأنواع وتدهور العالم الطبيعي، حيث يواجه مليون نوع من النباتات والحيوانات خطر الانقراض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأنشطة البشرية.

ويهدف اليوم العالمي للبيئة إلى إعادة التفكير في كيفية تطور الأنظمة الاقتصادية وتأثيرها على البيئة، كما يهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية المهمة.

استغلال الموارد الطبيعية:

ويوضح المختص البيئي عادل سليمان لـ”متابعات الخليج 365“، أن مشكلة التلوث تعد من أهم المشكلات التي يعاني منها الإنسان في عصر العلم والتكنولوجيا، إذ ارتبطت بالثورة الصناعية، حيث فتحت هذه الثورة أمام البشرية إمكانات تقنية وعلمية هائلة لاستغلال الموارد الطبيعية، مبينًا أن أبرز المشاكل البيئية التي يواجهها كوكب الأرض تتمثل في الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية ونضوب طبقة الأوزون وتلوث المياه والهواء، التصحر

ظواهر وكوارث طبيعية:

وقال: إن كوكب الأرض يتعرض لخطر كبير، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تلعب دورًا رئيسًا في التغير المناخي، ويترتب عليها كوارث طبيعية وظواهر طقس متطرفة، إذ يُعرف الاحتباس الحراري بزيادة متوسط درجة حرارة سطح الأرض ومحيطاتها بسبب غازات الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وتمتص غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان الحرارة التي ترتد إلى سطح الأرض، كما تعد الأنشطة البشرية الأخرى مثل إزالة الغابات والزيادة في التلوث من أهم العوامل المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

البيئة أهمية قصوى:

واختتم المختص البيئي سليمان، أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة أهمية قصوى، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار ريال تتناول مختلف الجوانب البيئية كتعزيز الالتزام البيئي، وتعزيز إدارة النفايات وحماية البيئات البحرية والبرية، كما سعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومن جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، تشجيع إطار الاقتصاد الدائري للكربون.

كما شجعت المملكة إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.

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