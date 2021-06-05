في قبضة رجال الأمن.. عصابات السطو على الصيدليات وسرقة المواطنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الأمن العام عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها والمتورطين فيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية.

السطو على الصيدليات:

وفي التفاصيل: تم القبض على مواطن في الرياض ارتكب عددًا من الجرائم التي تمثلت في السطو على الصيدليات والاعتداء على “مواطن” وسلبه.

كما تم ضبط مواطن تحدث بألفاظ مسيئة تجاه سكان إحدى المناطق عبر بث مباشر في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيقاف أربعة مقيمين في الرياض قاموا بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

عصابة انتحلت صفة الأمن:

وتمكنت الجهات الأمنية أيضًا من ضبط ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغًا ماليًّا من “مقيم” في الرياض، فيما تم القبض أيضًا على مواطنين اعتديا على “عامل” داخل محطة وقود في القصيم.

وقبضت الجهات الأمنية على مواطنين اثنين في تبوك تورطا بسرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء وقدرت المسروقات بمليون و50 ألف ريال.

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