شرطة الرياض: استرداد 8 ملايين ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف ملابسات اقتحام منزل بالرياض وسرقة حقيبة بها مبلغ مالي بقيمة 8 ملايين ريال.

كشف ملابسات الحادث:

و‏بعد أن تلقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض بلاغًا عن اقتحام منزل مواطن والتعدي على عمالته المنزلية وسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ 8 ملايين ريال من قبل شخصين يستقلان مركبة والهرب من الموقع فقد باشرت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض مهامها، والتي أسفرت عن كشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان بالعقد الرابع ‏من العمر.

استرداد المبلغ المسروق:

وتم القبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بما نُسب إليهما، حيث تم استرداد كامل المبلغ المسروق، كما ضبط بحوزتهما على قطعة من مادة الحشيش المخدر وسبعون قرصًا من مادة خاضعة للرقابة الطبية وثلاثة أسلحة نارية غير مرخصة من نوع رشاش ومسدس، وقد تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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