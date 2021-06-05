27 يوليو موعد قبول الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الثلاثاء الـ17 من ذي الحجة المقبل الموافق 27 يوليو 2021م، موعدا لبدء استقبال الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة الدبلوم والبكالويوس للعام الجامعي المقبل 1443هـ، وذلك حتى الـ12 ظهرا من السبت 21 ذي الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021، من خلال بوابة القبول الالكترونية. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن التقديم سيكون متاحا للطلاب والطالبات في الوقت نفسه الكترونيا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات، وذلك لأن إجراءات القبول كافة الكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، وبإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، ومتابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف IAU_AR، وتفعيل التنبيهات، حيث إنها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.



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