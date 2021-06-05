325 مستفيدا من برنامج مكافحة التدخين بصحة بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الفرق الطبية المتخصصة التي تعمل في المراكز المساعدة للإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة بيشة، في إقلاع 325 مستفيدا عن التدخين خلال الفترة من 31 مايو 2020م إلى 31 مايو 2021م.

وأبانت صحة بيشة، أنه توجد 8 عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة أسهمت بشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين، وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه.

كما نفذت صحة بيشة عددا من الجولات التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، شملت 3714 جولة للمنشآت الخاصة، و544 جولة ضبط منافذ البيع، و18 فعالية توعوية، و15 دورة تدريبية، و46 جولة للمنشآت الحكومية.

يذكر أن برنامج مكافحة التدخين يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، حيث تم تفعيل العيادات لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، إضافة للخدمات التوعوية.