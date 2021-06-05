ندوة افتراضية تبحث تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في الفترة من 25-29 شوال الحالي، ندوة افتراضية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان (تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي)، وبمشاركة عدد من ذوي الاختصاص ممثلي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي. وتشتمل الندوة على 5 جلسات حوارية تستعرض فيها جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع غير الربحي، ومناقشة التحديات ووسائل تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي، إضافة إلى أبرز ممارسات الحوكمة، ودور القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030.



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