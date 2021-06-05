القيادة تهنئ ملك السويد بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك مملكة السويد كارل الـسادس عشر جوستاف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية موريشيوس روبون بريثفييراجسينغ، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوغنوث.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السابق السيد أنيرود جوغنوث، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما عزى ولي العهد رئيس جمهورية موريشيوس، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوغنوث.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية موريشيوس السابق السيد أنيرود جوغنوث، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».