مشاريع ابتكارية تعزز الصحة في 7 مجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، برنامج (نورة الصيفي لتعزيز الصحة).

ويهدف البرنامج الذي يستمر شهرا لتمكين طالبات الجامعة، من المهارات المتنوعة التي تحقق حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية، وذلك من خلال تقديم برامج مهارية تهدف لاستثمار قدراتهن ودعمهن لتقديم مشاريع ابتكارية تهتم بتعزيز الصحة في 7 مجالات ممثلة في (العلوم الإنسانية، واللياقة البدنية، والغذاء المتوازن والدواء، والصحة النفسية، والقدرة والإعاقة، والصحة الالكترونية، والسلامة والمنشآت).

ويعمل البرنامج على استثمار أوقات فراغ الطالبات في الإجازة الصيفية، وإثراء معارفهن ومهاراتهن في مجال تعزيز الصحة، ودعم قيم المسؤولية والتعاون والانتماء والريادة لديهن من خلال تقديم عدد من الورش والدورات التدريبية الموجهة، وتعريف الطالبات على عدد من الطرق العلمية المحفزة على الإبداع والابتكار، وتشجيعهن على تقديم مشاريع نوعية مبتكرة تسهم في بناء مجتمع معزز للصحة.

وينفذ البرنامج في مركز خدمات الطالبات A4 من الأحد حتى الخميس من الـ7:30 صباحا حتى الـ1:30 مساء.