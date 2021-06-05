شكرا لقرائتكم خبر 4 سنوات إضافية تصنع الفارق بنواتج التعليم بين اليابان والمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل سنوات التعليم الحقيقية أهمية قصوى في إكساب الطلاب مهارات ومعارف تتباين وفقا لما يمضيه الطالب في الفصول والقاعات الدراسية خلال المراحل التعليمية، وبالمقارنة وقياس أداء النظام التعليمي بناء على نتائج الاختبارات الدولية.

وتظهر سنوات التعليم الحقيقية وفق نتائج الاختبارات الدولية ما يصنعه فارق 4 سنوات إضافية يتلقاها الطالب في اليابان مقارنة بنظيره في المملكة، تمكنه من امتلاك مهارات تنظيم المعلومات واستخدامها في مواقف حياتية معقدة، وفي المقابل يمتلك الطالب السعودي من خلال سنوات أقل مهارات ومعارف بسيطة ومحدودة.

فيما تبرز الحاجة لتطوير الخطط الدراسية والمناهج للحاق بركب الدول المتقدمة في مجال التعليم، والخروج بمخرجات رائدة وبناءة، فضلا عن تحسين نواتج التعليم بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة في ظل تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

سنوات التعليم الحقيقية وفق نتائج الاختبارات الدولية

السعودية 7.9 سنوات







يمتلك مهارات ومعارف بسيطة ومحدودة يمكنه استخدامها في مواقف حياتية مألوفة



اليابان 11.7 سنة





يمتلك مهارات تمكنه من التحليل ونقد وتنظيم المعلومات واستخدامها في مواقف حياتية معقدة ومتعددة



مبررات تطوير الخطط الدراسية والمناهج: