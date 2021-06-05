منع تأجير الألعاب بطرق عشوائية في حدائق مكة

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من جهة ثانية أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بمساندة قوة المهمات والواجبات 4 منشآت تجارية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.
إلى ذلك رفعت الفرق طنا من المخلفات وآثار البيع الجائل وذلك خلال الحملة التي نفذتها وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية على حراج الخردة بالمعيصم، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
من جهة أخرى تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال مايو الماضي، 10077 بلاغا إسعافيا تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية، حيث سجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات بـ 6277 بلاغا، كما سجلت الحوادث بأنواعها 3800 بلاغ.
وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات ويوجد فيه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، إضافة إلى شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.
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