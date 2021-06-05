تحرير 60 مخالفة بأسواق ومراكز الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 1223 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وتحرير 60 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق (توكلنا)، فيما تلقت 54 بلاغا عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940. وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة (ممتثل) بجميع مدن ومحافظات المنطقة تحقيقا للسلامة العامة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.



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