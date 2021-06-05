47 % من المحجورين بسبب كورونا لديهم اكتئاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة تقيس تأثير إجراءات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا على الصحة النفسية للمحجورين، والتعرف على العوامل التي تزيد فرص حصول بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق، حيث وجدت أعراض الاكتئاب في 47% من نزلاء المحجر الصحي، بينما وجدت أعراض القلق على 37% من النزلاء، ووجدت أعراض كل من الاكتئاب والقلق معا لدى 29% من النزلاء.

وأوضح أحد المشرفين الرئيسيين على الدراسة رئيس الخدمات الطبية المشتركة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والمشرف على محاجر الشرقية الدكتور مبارك الملحم لـ»مكة»، أن الدراسة بالتعاون مع مدير وحدة الصحة النفسية في المراكز الصحية الأولية الدكتور عبدالله الخثعمي، وبمشاركة فريق عمل من استشاريين وأطباء ومتطوعين من كليات الطب الصحية بالمنطقة، لافتا إلى أن دعم التجمع الصحي بالشرقية للبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، كان له الفضل في تسهيل الدراسة وإنجازها على النحو الذي يحقق الأهداف العليا لجودة أداء القطاع الصحي في المملكة ويصب في خدمة المرضى.

وأوضح أن الدراسة تمت في محاجر المصابين بفيروس (كوفيد 19) في فنادق المنطقة، وكانت عينة الدراسة نزلاء المحاجر الذين توجب عليهم إكمال فترة الحجر الصحي في النزل الصحي وتمت من خلال التواصل مع النزلاء تلفونيا وباستخدام استبيان علمي موحد وموثق وبطريقة بحثية خضعت لموافقة مجلس المراجعة المؤسسي للدراسات البحثية البشرية (IRB) وموافقة المصابين المحجورين على الانخراط في الدراسة.

وأضاف الملحم أن الدراسة نشرت في مجلة Journal of Psychiatry and Mental Disorders في الخامس من يونيو الحالي.

ونوه إلى أن من أهم جهود المملكة المتميزة عالميا في احتواء الجائحة سرعة قرار توفير فنادق 5 و4 نجوم مجانية للمواطن والمقيم مع ظهور أول حالة مصابة بكوفيد قادمة من خارج المملكة في بداية مارس 2020م ووصل عدد الفنادق لنحو 30 محجرا في أنحاء الشرقية جرى تصنيفها إلى 3 أنواع.

أهداف الدراسة:







استكشاف مشاكل الصحة العقلية الشائعة والاكتئاب والقلق وآثار الإجهاد لتدابير الحجر الصحي أثناء تفشي فيروس (COVID-19) بين المدنيين السعوديين في المنطقة الشرقية.



منهجية الدراسة:





دراسة مقطعية أجريت في مدينتي الدمام والخبر في عام 2020.



تم جمع 283 استبيانا مكتملا من قبل مرضى سعوديين تم قبولهم في الحجر الصحي في الفترة من 5 إلى 18 يوليو 2020.



إجراء تحليل أحادي متغير لاختبار العوامل المرتبطة.



اختبار Chi-square لاختبار ارتباط المتغيرات غير المعملية بالاكتئاب باستخدام SPSS.



كان متوسط العمر 31 سنة.



تمثل النساء (46%) من عينة الدراسة.



الأعراض الشائعة كانت، فقدان حاسة الشم 26.5%، الصداع 25.4%، السعال25.1%، فقدان التذوق 22.6%، الإرهاق الشديد 22.6%.



المصدر الرئيس لعدوى Covoid-19 كان التجمع العائلي بنسبة 38.2%.



توصيات الدراسة:





تطبيق تدخلات مبكرة وسريعة في النزل الصحية للحجر الصحي للمصابين بمرض (كوفيد 19)، لتجنب ظهور أعراض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق.



استخدام آلية معتمدة - عرضتها الدراسة- للتنبؤ الدقيق ومعرفة من هم عرضة لصعوبات نفسية.



نتائج الدراسة:





47 % من نزلاء المحجر الصحي لديهم أعراض اكتئاب.



37 % من النزلاء لديهم أعراض قلق.



29 % لديهم أعراض الاكتئاب والقلق معا.



50 % من النزلاء الذين وجدت عندهم أعراض الاكتئاب، القلق، أو الضغط النفسي ذكروا أن الأعراض بدأت بعد ظهور أعراض العدوى بالفيروس.



نسبة الاكتئاب مرتفعة نسبيا عند كل من النساء، مرضى السكري، والمصابين الذين ظهرت عندهم أعراض الصداع، فقدان الشم، آلام الجسد، فقد الشهية، التعب الجسدي، صعوبة في التنفس، وفقد حاستي التذوق والشم.



90 % من المرضى يعانون من الإجهاد.



الفريق البحثي المشارك:





د. مبارك الملحم



د. عبدالله الخثعمي



د. عائشة الحمام



د. محمد الدغيثر



د. عبدالعزيز الملحم



د. محمد الخثعمي



د. وفاء السعيد



معلومات عن محاجر الشرقية بداية أزمة كورونا في المملكة بحسب الملحم:

أنواع المحاجر



فنادق محاجر لحالات المسافرين القادمين المشتبه بهم.

فنادق حالات كوفيد بدون أعراض وأعراض خفيفة.

فندق كمستشفى ميداني للحالات التي بحاجة لعناية طبية غير حرجة (حيث كانت المملكة الوحيدة في العالم التي حولت فندق 5 نجوم إلى مستشفى ميداني بسعة 200 سرير خلال 7 أيام بجهود التجمع الصحي الشرقي ودعم وزارة الصحة).

