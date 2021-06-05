ضبط 18 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات العزل بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك 18 شخصا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان، في بيانه أمس، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 18 شخصا بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال صدرت المخالفة المذكورة على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.