فحص 13 ألف مستفيد بمستشفى ميقات المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مستشفى الميقات بالمدينة المنورة خدمات طبية متكاملة لـ792 مراجعا في عدد من التخصصات الطبية خلال مايو الماضي. وبينت الإحصائيات الصادرة من إدارة المعلومات والإحصاء بالمستشفى استقبال قسم الطوارئ 97 مراجعا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 591 مراجعا، وأجرى قسم المختبر 13,280 فحصا مخبريا، فيما نفذ قسم الأشعة 299 أشعة تصويرية، واستقبل قسم التنويم 70 مريضا، و25 مريضا بالعناية المركزة، كما أجريت 31 عملية جراحية، و5 عمليات مناظير، وصرفت 2,190 وصفة طبية من قسم الرعاية الصيدلية.



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