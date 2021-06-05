إعادة فتح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 119 يوما 1500 مسجد. وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها تتمثل في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة عسير ومسجد واحد في كل من منطقتي الحدود الشمالية وتبوك.



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