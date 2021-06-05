، في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في الرياض ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال، واعتدائه على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض، وسلب مبلغ مالي منه.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مواطن في مكة المكرمة يتحدث بألفاظ مسيئة تجاه سكان إحدى المناطق عبر بث مباشر في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشار المقطع إلى القبض على أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة تمثلت بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

كما لفت إلى القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من الجنسية الأفغانية بالرياض ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ أربع مائة وخمسة عشر ألف ريال.

وفي القصيم أوضح أنه تم القبض على مواطنين يعتديان بالضرب على مقيم داخل محطة وقود.

وفي تبوك أشار إلى القبض على مواطنين سرقا تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعه لشركة الكهرباء، حيث قُدرت قيمة المسروقات (1,050,000) ريال.