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طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (السبت)، الحكومة بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية للمحكمة الخاصة في لبنان، لاستكمال المحاكمة في قضايا اغتيالات الوزراء ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وأعرب "الحريري" عن حزنه أن يتوقف قطار العدالة في أكثر الأوقات حاجة إليه، لأسباب مالية.
وعبر عن خشيته أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان؛ من شأنه أن يشجّع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب.
وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال "الحريري"، لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 07:56 PM
عبر عن تخوفه أن يكون في التخلي عنها تشجيعًا للاغتيالات"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان
طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (السبت)، الحكومة بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية للمحكمة الخاصة في لبنان، لاستكمال المحاكمة في قضايا اغتيالات الوزراء ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وأعرب "الحريري" عن حزنه أن يتوقف قطار العدالة في أكثر الأوقات حاجة إليه، لأسباب مالية.
وعبر عن خشيته أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان؛ من شأنه أن يشجّع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب.
وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال "الحريري"، لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
، "الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان ،
المصدر : الخليج 365
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