شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أقدم مخفر شرطة في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو أبرز المعلومات عن مركز شرطة الجبيلة التابع لمنطقة الرياض، وهو أقدم "مخفر شرطة" في المملكة والذي أنشئ بأمر من الملك عبدالعزيز عام 1357هـ.

وأوضح التقرير المصور الذي نشرته قناة "السعودية" أن المركز يطل على "وادي حنيفة" والذي يربط بين المراكز الشمالية والشمالية الغربية على طريق الحجاز وهو الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة.

وتم إعادة ترميم المركز وصيانته من قبل بلدية العيينة والجبيلة في عام 2016م، وأٌسند إليه مهمة متابعة أهم الطرق التي تربط بين العاصمة الرياض والمناطق الشمالية والغربية.