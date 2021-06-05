«الجبيلة التاريخي».. ماذا نعرف عن أول مركز شرطة في السعودية؟

يعد مركز شرطة الجبيلة التاريخي التابع لمنطقة الرياض أول مركز شرطة في المملكة العربية السعودية، ويرجع إنشاؤه إلى عام 1357هـ، بأمر من الملك عبدالعزيز.

ونشرت قناة «السعودية» تقريرًا مصورًا لـ«من السعودية» يرصد موقع مركز شرطة الجبيلة المطل على وادي حنيفة، والذي يربط بين المراكز الشمالية والشمالية الغربية على طريق الحجاز وهو الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة.

وأوضح التقرير أن بلدية العيينة والجبيلة أعادت ترميم المركز وصيانته في عام 2016م.

وأسند للمركز متابعة أهم الطرق التي تربط بين العاصمة الرياض والمناطق الشمالية والغربية، وكذلك طريق الحجاز القديم المؤدي إلى منطقة الحجاز في ذلك العهد.