دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة عالميًّا.. والزعاق يكشف التفاصيل

أكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، أن منطقة "النويصب" الكويتية سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائمة بالمدن والمناطق التي سجلت أعلى معدلات لدرجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن "النويصب" الكويتية تصدرت مدن العالم، بتسجيلها 50.7 درجة في الظل.

وتلت "النويصب""، مدينة "أوميدا" الإيرانية بتسجيلها 49.9 درجة، و"إيبري" العمانية 49.6 درجة، ثم "العبدلي والجهراء" الكويتيتين بتسجليهما 48.9 درجة مئوية.

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