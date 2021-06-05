12 إصابة في حادث تصادم بالرياض.. و«الهلال الأحمر» يكشف عن التفاصيل

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يقودها مواطن، فيما دفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض بستة فرق إسعافية لمباشرة الحالات المصابة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل إن غرفه العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 15.15 بوجود حادث تصام بين حافلة نقل ركاب وشاحنه يقودها مواطن، بحي نمار مخرج 28 غرب الرياض، مؤكدًا توجيه ستة فرق إسعافيه، وتواجد القيادة الميدانية بالموقع.

وأشار إلى أنه بعد فرز الإصابات تبين وجود 12 حالة ما بين متوسطة وخطيرة، نقلت جميعها عبر الفرق الإسعافية لمسشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومسشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.

وأكد الجلاجل ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أمام المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي يتم مباشرتها.