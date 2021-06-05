«إيجار»: المنصة متاحة لاستعراض العقود الموثقة فقط.. و3 خطوات للتوثيق

أعلنت منصة "إيجار"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة، السبت، إتاحة شبكتها الحالية لاستعراض العقود الموثّقة فيها فقط.

وقالت المنصة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن شبكة "إيجار" الحالية ستكون متاحة لاستعراض العقود الموثقة فيها فقط، لافتة إلى أنه" يمكن للمستفيدين توثيق العقود عبر الشبكة المطورة وسوف تكون العقود متاحة في تلك الشبكة قريباً".

وأكدت "إيجار" أن شبكتها تُمكّن المؤجر والمستأجر من الموافقة على عقد الإيجار وتوثيقه في الشبكة بخطوات سهلة، دون الحاجة لاستخدام منصة أبشر.

وحدّدت الشبكة 3 خطوات لتوثيق عقد الإيجار، على النحو التالي: (سيتلقى المؤجر أو المستأجر رسالة "إس إم إس" للاطلاع على العقد وتوثيقه الكترونيًا ـ دخول المؤجر و المستأجر إلى شبكة إيجار باستخدام رمز التحقق المرسل لجوال المستفيد المسجل لدى منصة أبشر للتحقق من شخصية المستخدم والضغط على استمرار ـ الاطلاع على العقد ومراجعته قبل الموافقة على العقد أو رفضه).

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