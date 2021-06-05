ضبط 53 مصابًا بكورونا في المدينة المنورة خالفوا تعليمات العزل الصحي

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 53 شخصًا بمنطقة المدينة المنورة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تم ضبط المخالفين، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكد متحدث شرطة الرياض اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.