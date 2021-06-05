مبتعث سعودي ينقذ كنديًا من «دودة» عاشت 9 سنوات في عينه

الرياض - محمد عبدالله - تمكن المبتعث السعودي إلى كندا عدنان العوامي، من إنقاذ عين مواطن كندي من أصل كاميروني، يعانى منذ 9 سنوات من إحساس بوجود شيء يتحرك فيها.

وقال الطبيب عدنان العوامي، خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة الإخبارية، إنه راجع مقيم كندى من أصول كاميرونية (44 عامًا) كان يعاني منذ 4 – 5 سنوات من حركة غريبة بالعين، وقام بزيارة ثلاثة أطباء من قبل لم يتمكنوا من تشخيص الدودة في ذلك الوقت.

وتابع: المريض شعر خلال الأسبوع الماضي بآلام شديدة وحركة غريبة في العين، فتوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى الذي كنت أناوب فيه، وقمت بفحص المريض والحمد لله تم اكتشاف الدودة في بياض العين وقمت أنا وفريق العمل المكون من طبيب مقيم آخر، بأخذ المريض إلى العمليات وقمنا بإزالة الدودة بشكل كامل.

وتابع: ولمعرفة أصول الدودة تم أخذها إلى الفحص المجهري، واكتشفنا أنها دودة أفريقية تسمى (لاوا لاوا)، وتبين أنها موجودة في عينه منذ قدومه من الكاميرون لكندا في 2012م، أي قبل نحو 9 سنوات، وكبرت في عينه خلال هذه المدة، مشيرًا إلى أن المريض الآن بصحة جيدة ولا يعاني من أية آلام.

وحول صعوبة اكتشاف هذه الدودة، أكد عدنان أن هذا المرض نادر جدًّا في كندا، وتعتبر هذه الحالة من الحالات الأولى التي يتم التعامل معها في قسمنا، لكن هذه الدودة تعتبر شائعة في أفريقيا، وعادة ما تؤثر في الجلد، لكن هناك حالات تؤثر فيها بالعين.