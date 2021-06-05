سوق «الصواريخ» بجدة.. بؤرة لانتشار العدوى وسط إجراءات احترازية منعدمة

يأتي سوق "الصواريخ" في جدة لتداول الملابس المستعلمة على رأس قائمة المناطق الأكثر خطورة على مستوى المملكة، في ظل جائحة "كورونا" التي أغلقت مطارات دول وأحدثت إصابات ووفيات ضخمة على مستوى العالم. حسبما ذكرت "الإخبارية".

ويعمل هذا السوق وسط غياب الإجراءات الاحترازية، ومئات من العمالة الوافدة، والأغرب أنه يقع بجانب أحد البلديات المنوط بها مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبثت "الإخبارية" تقريرًا بالصوت والصورة، يرصد لقطات حية من داخل السوق، مؤكدة أن كل هذه المناظر لا تمت لواقع الالتزام بصلة، كما أن تعتبر بؤرًا لانتقال العدوى من شخص لآخر ومن عائلة لأخرى.

وتتعامل في هذا السوق عمالة أجنبية لا تبالي بأي إجراءات، بحسب تقرير القناة.

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