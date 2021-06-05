لأول مرة في السعودية.. تحويل الهواء إلى ماء في مدينة نيوم

نشر حساب «مشاريع السعودية» مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد جلال إسماعيل، لاستخراج الماء من الهواء في مدينة نيوم.

وقالت «مشاريع السعودية» في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نيوم تسخّر التقنية لخدمة الإنسان.. يُستخلص الماء من الهواء مباشرة في نيوم، لإنتاج 800 لتر يوميًا من المياه الصالحة للشرب عبر أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج المياه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هذه التقنية المتطورة لاستخراج المياه ستكون متاحة قريبًا في برج ماجد الفطيم.