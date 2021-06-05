نصائح «سحرية» لجعل الفاتورة الشهرية للكهرباء مناسبة للميزانية

تأسيس المباني بعزل جيد واستخدام الأجهزة الكهربائية التي تحمل بطاقة كفاءة الطاقة مع الترشيد في الاستخدام، نصائح سحرية وجهها مختصون لجعل الفاتورة الشهرية للكهرباء مناسبة للميزانية.

وقال عليان الشمري المتخصص في ترشيد الكهرباء، في تصريحات لبرنامج «إم بي سي في أسبوع»، إن التقليل من فاتورة الكهرباء أمر بسيط جدًا، مشيرًا إلى أن أغلب الزيادة ناتجة من سوء الاستخدام.

وكشف المتخصص في ترشيد الكهرباء عن عدة خطوات لتقليل فاتورة الكهرباء، وهي: وضع عزل قبل بناء المنزل، واستخدام الإنارة الباردة مثل الليد، واستخدام نظام ذكي في المنزل، يضيئ ويغلق إنارة الغرفة عند الدخول أو الخروج منها.

وأشار إلى ضرورة استخدام جهاز واحد للسخانات يكفي المنزل كاملًا، مشددًا على ضرورة التركيز عند شراء التكييف على ضمان كفاءة الطاقة، وعدم تقليل درجة الحرارة إلى 16 أو 18 على حسب التكييف، لأنه في هذه الحالة فإن كمبروسر المكيف لن يفصل.

وبحسب دراسة حديثة لمركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، فإن نسبة استهلاك الكهرباء بالمنازل في السعودية تمثل نحو 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية، إلا أن وحدة التكييفات المركزية تستهلك وحدها نسبة 64% من نسبة استهلاك الكهرباء في المنازل.