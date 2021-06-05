الصحة: ارتفاع حالات كورونا الحرجة لـ1539.. وتراجع النشطة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن ارتفاع في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1539 حالة، مقارنة مع امس الجمعة؛ حيث تم تسجيل 1528 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 9663 حالة، مقارنة مع أمس، حيث تم تسجيل 9788 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1253 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا:

توضيح من وزارة الصحة: لا علاقة بين البنج وأخذ لقاحات كورونا