المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الأفغاني

أكد السفير الدكتور شفيق صميم، المندوب الدائم لجمهورية أفغانستان الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي، على سجل المملكة العربية السعودية المشرف والحافل في مجال خدمة الإسلام والمسلمين، وما تحظى به المملكة قيادة رشيدة وشعبا كريما من مكانة مميزة في قلوب الأفغانيين بخاصة، الأمر الذي جعلها تتميز في بناء علاقاتها مع كافة دول العالم على قيم الأخوة والسلام والوئام والإنسانية، مشيراً إلى أن الدور الريادي الذي تعيشه اليوم إضافة إلى مكانتها الدينية ومكامن قوتها الاقتصادية والسياسية، وحضورها العالمي، وموقعها الإستراتيجي جعلها في مصاف الدول المؤثرة والساعية لنصرة القضايا العادلة للأمة الإسلامية والداعمة للمحتاجين. جاء ذلك الحديث خلال استقباله الدكتور صالح بن حمد السحيباني، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مقر المندوبية الدائمة الأفغانية في جدة ضمن إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين، ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات، حيث جرى خلال ذلك اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين "المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية"، بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، إذ تضم في عضويتها 57 بلدا إسلاميا من مختلف القارات الأفريقية والأسيوية والمجموعة العربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير أعضاء في المنظمة، وكذلك العديد من المنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة.



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