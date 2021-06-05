وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني وعدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.
ويمكن الدخول إلى دليل المستخدم عبر هذا الرابط: (من هنا).
وسيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في 21 ذو القعدة 1442هـ، ويمكن التظلم على نتيجة النقل إلكترونيا حتى 27 من الشهر نفسه ليتم بعدها اعتماد الحركة وتبليغها لإدارات التعليم في 28 ذو القعدة لتبدأ مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا من قيل المعلمين خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من ذو الحجة لتعلن حركة النقل الداخلي في 22 من الشهر نفسة ليتم اعتمادها بعد انتهاء فترة التظلم في 29 من ذي الحجة للعام 1442هـ .
ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تتيح إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.