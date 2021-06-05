التعليم تتيح إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس

نظام فارس

تتيح وزارة التعليم اعتبارا من يوم غد الأحد للمعلمين والمعلمات فرصة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر، بما يتجاوز 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذو القعدة الشهر القادم.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

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وسيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في 21 ذو القعدة 1442هـ، ويمكن التظلم على نتيجة النقل إلكترونيا حتى 27 من الشهر نفسه ليتم بعدها اعتماد الحركة وتبليغها لإدارات التعليم في 28 ذو القعدة لتبدأ مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا من قيل المعلمين خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من ذو الحجة لتعلن حركة النقل الداخلي في 22 من الشهر نفسة ليتم اعتمادها بعد انتهاء فترة التظلم في 29 من ذي الحجة للعام 1442هـ .

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.