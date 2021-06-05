تنبيه لمستخدمي طريق المدينة – مكة السريع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، مستخدمي طريق “المدينة المنورة- مكة المكرمة” السريع.

وشدد فرع وزارة النقل على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لهطول الأمطار على الطريق.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، على بعض المناطق.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15- 35كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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