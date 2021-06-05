الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصيب 12 شخصًا نتيجة حادث مروري وقع، اليوم السبت، على طريق الدائري الغربي بالرياض.

تصادم حافلة وشاحنة:

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أن الحادث عبارة عن تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، وأن الإصابات بين متوسطة وخطيرة.

نقل الحالات للمستشفى:

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بالرياض أنه تم نقل جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.



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