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شكرا لقرائتكم إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05
إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصيب 12 شخصًا نتيجة حادث مروري وقع، اليوم السبت، على طريق الدائري الغربي بالرياض.
تصادم حافلة وشاحنة:
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أن الحادث عبارة عن تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، وأن الإصابات بين متوسطة وخطيرة.
نقل الحالات للمستشفى:
وأضاف متحدث الهلال الأحمر بالرياض أنه تم نقل جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.
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