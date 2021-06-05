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إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصيب 12 شخصًا نتيجة حادث مروري وقع، اليوم السبت، على طريق الدائري الغربي بالرياض.

تصادم حافلة وشاحنة:

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أن الحادث عبارة عن تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، وأن الإصابات بين متوسطة وخطيرة.

إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض - متابعات الخليج 365

نقل الحالات للمستشفى:

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بالرياض أنه تم نقل جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.

إصابة 12 شخصًا في تصادم مروع بين شاحنة وحافلة بالرياض - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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