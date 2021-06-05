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شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مجموعة من الصور وثقت من خلالها استقبال المعتمرين مع تطبيق الاحترازات.

شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات - متابعات الخليج 365

سلامة ضيوف الرحمن:

وعلقت الوزارة على الصور بقولها: “تواصل فرق وزارة الحج والعمرة أعمالها الميدانية لاستقبال المعتمرين والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن”.

شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات - متابعات الخليج 365 شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات - متابعات الخليج 365

شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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