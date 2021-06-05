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شكرا لقرائتكم شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05
شاهد.. فرق الحج والعمرة تستقبل المعتمرين مع تطبيق الاحترازات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مجموعة من الصور وثقت من خلالها استقبال المعتمرين مع تطبيق الاحترازات.
سلامة ضيوف الرحمن:
وعلقت الوزارة على الصور بقولها: “تواصل فرق وزارة الحج والعمرة أعمالها الميدانية لاستقبال المعتمرين والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن”.
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