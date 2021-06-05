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الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني، عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم السبت، منذ بداية الصيف، في الأحساء بـ48.6 درجة مئوية في الظل.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الأحساء تتخطى حاجز 47 درجة، وتسجل فوق المعدل 48.6، في الظل كأعلى ‎درجة حرارة منذ بداية الصيف".

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 06:56 PM

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشف المركز الوطني، عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم السبت، منذ بداية الصيف، في الأحساء بـ48.6 درجة مئوية في الظل.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الأحساء تتخطى حاجز 47 درجة، وتسجل فوق المعدل 48.6، في الظل كأعلى ‎درجة حرارة منذ بداية الصيف".

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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