، الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني، عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم السبت، منذ بداية الصيف، في الأحساء بـ48.6 درجة مئوية في الظل.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الأحساء تتخطى حاجز 47 درجة، وتسجل فوق المعدل 48.6، في الظل كأعلى ‎درجة حرارة منذ بداية الصيف".