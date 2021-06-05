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باشرت ست فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، مساء اليوم، حادث تصادم نتج عنه 12 إصابة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 15.15 بوجود حادث تصام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة من مواطن متعدد الإصابات بحي نمار مخرج 28 غرب الرياض، وتم توجيه ست فرق إسعافية، وحضرت القيادة الميدانية للموقع.
وأشار بأنه بعد فرز الإصابات تبين وجود 12 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة، ونقلت الفرق الإسعافية جميع الحالات لمسشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومسشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.
وأكد "الجلاجل" على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث، وفسح المجال أم المسعفين، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث؛ حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي يتم مباشرتها.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 06:37 PM
"الهلال الأحمر" باشر الموقع ونقل جميع الحالات للمستشفياتحادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض
باشرت ست فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، مساء اليوم، حادث تصادم نتج عنه 12 إصابة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 15.15 بوجود حادث تصام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة من مواطن متعدد الإصابات بحي نمار مخرج 28 غرب الرياض، وتم توجيه ست فرق إسعافية، وحضرت القيادة الميدانية للموقع.
وأشار بأنه بعد فرز الإصابات تبين وجود 12 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة، ونقلت الفرق الإسعافية جميع الحالات لمسشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومسشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.
وأكد "الجلاجل" على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث، وفسح المجال أم المسعفين، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث؛ حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي يتم مباشرتها.
، حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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