محمد بن مسعود - الدمام - وافقت على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض رحبت هيئة قناة السويس ببيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بشأن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي الخسائر التي تكبّدتها الهيئة خلال عملية إنقاذ السفينة البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس في بيانٍ اليوم، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة البنمية، بما لا يخل بحقوق الهيئة، وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تغطي تكاليف أعمال الإنقاذ، وتعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال تلك الأزمة. 05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 06:37 PM وافقت على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية رحبت هيئة قناة السويس ببيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بشأن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي الخسائر التي تكبّدتها الهيئة خلال عملية إنقاذ السفينة البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس في بيانٍ اليوم، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة البنمية، بما لا يخل بحقوق الهيئة، وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تغطي تكاليف أعمال الإنقاذ، وتعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال تلك الأزمة. الكلمات المفتاحية ، هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.