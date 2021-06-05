السعودية.. تسجيل 1144 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 456 ألفاً و562

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7440.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إلى تسجيل 1144 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 456 ألفاً و562.

كما لفتت إلى تسجيل 1253 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 439 ألفاً و459.