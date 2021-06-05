السعودية | وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

المناطق - الرياض

يُعقد في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم غدٍ الأحد؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي في نسخته الرابعة، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

ويتحدث سمو وزير الرياضة عن إسهامات الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتراخيص الأندية والأكاديميات، وإستراتيجية دعمها وحوكمتها ، فيما سيقدم معالي وزير الإعلام المكلف إيجازًا عن أبرز القضايا الراهنة ومستجداتها في عدة مجالات.

كما يجيب صاحبا السمو والمعالي على أسئلة الصحفيين.