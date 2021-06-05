شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم لحافلة يخلف 12 إصابة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت 6 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مساء اليوم حادث تصادم نتج عنه 12 إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض، ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 15:15 بوجود حادث تصام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، من مواطن متعدد الإصابات بحي نمار مخرج 28 غرب الرياض، وتم توجيه 6 فرق إسعافية،مع تواجد القيادة الميدانية بالموقع، وبعد فرز الإصابات تبين وجود 12 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة.

ونُقلت جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.

وشدد الجلاجل على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف اثناء مباشرة او نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أمام المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي يتم مباشرتها.