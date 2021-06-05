شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1144 إصابة بكورونا و 1253 حالة تعافٍ جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1144) حالة مؤكدة وتعافي(1253) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9663) حالة منها (1539) حالة حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (456562) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (439459) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7440) حالة "يرحمهم الله جميعاً" .

ونصحت "الصحة " الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏